Malatya
Uluslararası Film Festivali
'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Dört Köşeli Üçgen" ve "İçerdekiler"in gösterimi yapıldı.
Bu yıl 8'incisi düzenlenen festival ile ilgili festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen uluslararası film festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Dört Köşeli Üçgen" ve "İçerdekiler"in festivaldeki ilk gösterimi, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi.
"Dört Köşeli Üçgen" filminin gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide konuşan yönetmen Mehmet Güreli
, ön çalışmayı çok iyi yaptıklarını ve çekimlerde herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtti. Salah Birsel
'in romanında kullandığı tarzı yakalamaya çalıştıklarını anlatan Güreli, "Hakikate ulaşmak meselesi, bütün çağlar boyu felsefenin hep yapmak istediği, aradığı bir şey. Ama burada kolayca bir çözüm önerisiyle 'şu yoldan gidin'leri bozmaya çalışan bir film yapmaya çalıştık. Bildiğimiz bütün izleri, çizgileri takip ettik ama öyle bir şey de yok. Öyle bir yol yok." ifadelerini kullandı.
"İçerdekiler" filminin ardından gerçekleşen söyleşide ise yönetmen Hüseyin Karabey
, festivalde bulunmanın kendisi için çok özel olduğunu belirtti.
Filmi yapmak için 10 yıl uğraş verdiğine değinen Karabey, şunları kaydetti:
" Türkiye
'de film yapmak çok zor. Sanat filmi yapmak çok daha zor. Var olan düşüncelerinizi korkmadan savunuyorsanız, bu beş kat daha zor. Her şeye rağmen yaptığımız bir film bu. Hiçbir fona başvurmadan düşüncelerimizi özgürce ifade etmek için yaptığımız, elimizi taşın altına koyup yaptığımız bir film. Benim açımdan çok cesaret verici, her zaman sinema yapmanın mümkün olduğunu gösteren bir pratik süreç oldu. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Seyircinin takdirine bırakıyorum."
Malatya,Film Festivali
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:27