Malatya
Uluslararası Film Festivali
'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Sükut Evi" ve "Halef"in gösterimi yapıldı.
Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla 8'incisi düzenlenen uluslararası film festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Sükut Evi" ve "Halef"in festivaldeki ilk gösterimi, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi.
"Sükut Evi" filminin gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide konuşan yönetmen ve senarist Cafer Özgül
, filminde dramatik akışın bildik biçimde ilerlemediğini anlattı.
Film yapmayı "çocuk büyütmeye" benzeten Özgül, "Bu, bir taraftan insanı eğiten bir şey. Diğer tarafından ekibin hikayeyi ete kemiğe büründürdüğünü görmek tamamlayıcı unsur oluyor. Ben bu filmde biraz geride durmaya çalıştım. Kamerayla 'delikanlı' karakterini takip etmeye çalıştım sadece. Çok fazla kamera hareketine ve aksiyona boğmak istemedim filmi." ifadelerini kullandı.
"Halef" filminin ardından ise yönetmen ve senarist Murat Düzgünoğlu
, oyuncularından Baran Şükrü Babacan, genel koordinatör Alper Yılmaz, yardımcı yönetmen Aslı Kaygusuz ve sanat yönetmeni Osman Özcan
'ın katılımıyla söyleşi düzenlendi.
Yönetmen,Malatya,Film Festivali
15 Kasım 2018 Perşembe 13:44