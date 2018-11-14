Malatya Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni Tv+'ta

Türkiye
'nin ve dünyanın dört bir yanından sinemacıları bir araya getiren 8'inci Malatya
Uluslararası Film Festivali
, TV+ ayrıcalığıyla ekranlara taşınıyor. Turkcell
'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı 100'den fazla filmin izleyiciyle buluştuğu festival boyunca ünlülerle röportajlar ve en dikkat çekici anları ekranlara getiren TV+, festivalin kapanış töreni ve kırmızı halıdan özel görüntüleri de canlı yayınla ekrana getiriyor.
"Kristal Kayısı"ların sahibini bulacağı Ödül Töreni, 15 Kasım'da life+ kanalından izlenebilecek. Yekta Kopan
'ın sunumuyla gerçekleşecek olan Ödül Töreni'ne Nuri Bilge Ceylan
, Şerif Sezer
, Gökhan Tiryaki, Haluk Piyes
gibi Türk sinemasının usta isimleri katılacak. Gecede ayrıca, İpek Tuzcuoğlu
, Kaan
Urgancıoğlı, İpek Türktan'ın yanı sıra pek çok oyuncu da yer alacak.
Festival kısaları 1 ay boyunca TV+'ta
Bu yıl 55. Antalya
Film Festivali ve 6. Boğaziçi Film Festivali'nin de ana iletişim sponsorluğunu üstlenen TV+, sinema sektörünü sahipleniyor. 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan TV+, iki yıldır sinema etkinlikleriyle dünya klasikleri ve festivallerin öne çıkan seçkilerini sanatseverlerle buluşturuyor.
Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Metraj
dalında yarışan 9 film de festivalle eş zamanlı olarak bir ay boyunca ilk kez ve sadece TV+'ta yayınlanıyor.
TV+, gişe rekortmeni filmler, dünyanın takip ettiği diziler ve 80 HD ve 5 4K Ultra HD olmak üzere 150'den fazla canlı TV kanalını kullanıcılarına sunuyor. Platform, 2 bin 500'den fazla içerikle film ve dizi izleme keyfini kullanıcının istediği anda istediği yere taşıyor.
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:40