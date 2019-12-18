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Malatya Valiliğinden nüfus müdürlüklerindeki yoğunlukla ilgili açıklama

Malatya Valiliği, asılsız söylentilerin nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden olduğunu bildirdi.

18.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:38Malatya Valiliğinden nüfus müdürlüklerindeki yoğunlukla ilgili açıklama
Malatya Valiliği, asılsız söylentilerin nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ile sosyal medyada yapılan çeşitli söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ile harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı, bunun da nüfus müdürlüklerimizde aşırı yoğunluk oluşturduğu ve vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak, güncellenecek. Halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemelerine devam edeceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri kamuoyuna duyurulur."

Malatya Valiliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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