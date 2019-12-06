Haberler » Güncel » Malatya Valisi Aydın Baruş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

06.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:21Malatya Valisi Aydın Baruş, AA'nın
Malatya Valisi Baruş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
Baruş, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Seçimini kategorisinde Muhammed Said'in " 'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" fotoğrafından yana kullanan Baruş, kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafını oyladı.
Baruş, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok başarılı olduğunu, muhabirleri tebrik ettiğini söyledi. Fotoğraflar arasında seçim yapmak zorlandığını aktaran Baruş, şöyle devam etti:
"Haber kategorisinde, Suriye'deki savaşın ne kadar acımasız olduğunu ve çocuklar için gerçekten büyük acılar taşıdığını tek bir karede dahi olsun çok elim bir şekilde yansıtan, haberin gerçekliğini bakımından çok başarılı bir fotoğraf olarak bulduğum kareyi beğendim. Yaşam kategorisinde ise yine Suriyeli bir babanın kolları ve bacaklarını maalesef kaybetmiş çocuğunun hala o durumda bile gülen yüzünü yansıtan fotoğrafı, hem dokunaklı olması hem de yaşama ne derece bağlanmak gerektiği bakamından anlamlı buldum. Sporda da engelli bir yüzücünün sporla ne kadar azimli bir hayat mücadele verdiğini anlatan fotoğrafı seçtik. Bu güzel fotoğrafların dünya kamuoyunda da önemli yansımalar getireceğini inanıyorum."

Malatya Valisi, Suriye, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42 Malatya merkezli 8 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon - Haber
12:41 Rize'de otobüs alev alev yandı - Haber
12:40 "Bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini sormak lazım" - Haber
12:40 Hatay teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti 4 asker yaralı - Haber
12:37 Başkan Aktaş'tan gençlere tavsiyeler - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
6.12.2019 12:43:45