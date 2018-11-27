Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne Ziyaret

Vali Aydın Baruş, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin 'Şehir üniversitesi' olarak geleceğe yönelik yapılanması ve projeleri hakkında Vali Baruş'u bilgilendirmede bulundu. Rektör Prof. Dr. Karabulut, hazırlananproje dosyalarını da Vali Baruş ile paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, projelerin hayata geçirilmesi için destek beklediklerini ifade etti.

Vali Aydın Baruş, "Malatya Turgut Özal Üniversitemizin yerleşkesini ziyaret etme fırsatı buldum. Sayın Rektörümüz ile üniversitemizin gelişimi üzerinde, ilerideki planları üzerinde görüşmelerde bulunduk. Malatya'nın ikinci üniversitesi burası ve gelişmeye açık bir üniversite. Rektörlüğümüzün fakülte ve yüksekokullar açma yönünde akademik alanda planlamaları var. Yerleşkeler konusunda planlamalar yapılmış. İnşallah bu planlar gerçekleşir. Turgut Özal'ın adını alması nedeniyle ilk etapta adı çok iyi bir şekilde duyuldu. Turgut Özal'ın adına ve şanına yakışır bir üniversite olacağına inanıyorum." diye konuştu.