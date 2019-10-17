Haberler » Güncel » Malatya Valisi Aydın Baruş'tan okul ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş'tan okul ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat Bozatlı İlkokulu'nu ziyaret etti.

17.10.2019 10:36Malatya Valisi Aydın Baruş'tan okul ziyareti
Malatya Valisi Aydın Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat Bozatlı İlkokulu'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, okulların fiziki ve eğitim durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, öğrencilerle sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Baruş, öğrencilerin birer cevher olduğunu onların iyi işlenmesi gerektiğini belirtti.
Çocukların motive edilmesinin önemine dikkati çeken Baruş, şunları kaydetti:
"Onlara başarabileceklerini öğretelim. Öğrencilerinizle iradelerini kullanabilmeleri ve kişilik sahibi gençler olabilmeleri için geleceğe dair neler yapmak istediklerine dair konuşun. Buradan mezun olan çocuklarımızın iş bulma avantajları biraz daha fazla. Meslek öğretmenlerimizin çevresinde tanıdığı iş yeri ve fabrika var oralara yönlendirme konusunda öğrencilerimize yardımcı olun. Çocuklarımız iyi yönlendirilirse hayata atılma, iş sahibi olma ve ailelerine destek olma anlamında iyi bir kişilik sahibi bireyler olarak yetişecekler."

Malatya Valisi, Ali Nihat, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:16 Liseli gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:16 Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi
12:16 Eşi tarafından öldürülen Gökcen, 14 yaşında evlendirilmiş
12:16 (şüphelilerin görüntüsüyle) İSTANBUL'DA "KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR" SLOGANIYLA 100 MİLYON...
12:15 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45'inci gününde
12:10 Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis
12:15 DEPREMDE MİNARESİNİN BİR KISMI YIKILAN CAMİNİN DİĞER MİNARESİ DE SÖKÜLÜYOR
17.10.2019 12:17:53