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Malatya Valisi Aydın Baruş'tan yeni yıl mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:50 Malatya Valisi Aydın Baruş'tan yeni yıl mesajı
Valisi Baruş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Baruş, mesajında bir yılın daha nihayete erdiğini ve yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinildiğini belirtti.
Yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılmasının önemli olduğuna değinen Baruş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni yılın, huzur ve başarıyla mücehhez bir geleceğe adım atılması yolunda dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesi daha iyiye, daha güzele vasıl olmak için azim ve gayretlerimizi artırması en büyük temennimdir. Bu vesileyle 2020'nin halihazırda hizmet etmekten onur duyduğum değerli Malatya halkına aziz milletimize, tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."

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Kaynak: AA

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