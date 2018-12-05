Malatya Valisi Baruş'a Ziyaret

Avrupa
Malatyalılar Federasyonu yöneticileri, Vali Aydın
Baruş'u makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Malatyalılar Federasyonu Genel Başkanı Murat Alabaş, Battalgazi
Belediye Başkanı ve kurucu üye Selahattin Gürkan
ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, Avrupa'daki Malatyalılar ve Türkler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa Malatyalılar Federasyonu yöneticilerine teşekkür etti.
Selahattin Gürkan,Battalgazi,Aydın,Avrupa
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:11