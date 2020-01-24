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Malatya Valisi Baruş: "Malatya'daki depremde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Malatya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

24.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:46
'da, 'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ merkezli depremin Malatya'da çok şiddetli şekilde hissedildiğini belirtti.
Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi.
Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ise ilçe merkezinde 2 binanın yıkıldığını, can kaybının bulunmadığını aktararak, "Yıkılan binalarda çok şükür bir can kaybımız yok, 3-4 yaralımız var." diye konuştu.
Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerinin gerekli çalışmalara başladığı belirtildi.
Malatya Valisi Baruş:

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Kaynak: AA


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