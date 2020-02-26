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Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması Açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

26.02.2020 03:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 03:00Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması Açıklaması
Malatya Valisi Baruş, ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.
Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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