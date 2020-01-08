Haberler » Güncel » Malatya ve Adıyaman'da 71 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haber

Malatya ve Adıyaman'da 71 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 71 yerleşim biriminin yolu kapandı.

08.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:52 Malatya ve Adıyaman'da 71 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
ve 'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 71 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akçadağ'da 7, 'de 3, Darende'de 6, Doğanyol'da 11, Hekimhan'da 13, Kele'de 2, Yazıhan'da 2, Pütürge'de 13, Yeşilyurt'ta 4 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Toplam bin 441 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.
Adıyaman
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu Sincik ilçesinde 3 köy ve 7 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.
Erdoğan, dozer, greyder, kepçenin de aralarında bulunduğu 36 araçla yaklaşık 20 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Battalgazi, Adıyaman, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:44   İran dini lideri Hamaney: Büyük değişimler olacak - Haber
10:44   YÖKDİL başvuruları başladı - Haber
10:44   Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda patlama - Haber
10:43   Tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti - Haber
10:43   Ege'de "Türk Musikisi Polemikleri" Konferansı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:46:47