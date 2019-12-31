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Malatya ve Adıyaman'da 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 14 mahalleye, Adıyaman'da ise 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

31.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:30 Malatya ve Adıyaman'da 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 14 mahalleye, 'da ise 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kenttin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, yaptıkları çalışmada kapanan yolların bazılarını açtı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ise ilçelerden Pütürge'de 5, Hekimhan'da 3, Akçadağ, Battalgazi ve Doğanyol'da 2'şer mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan 14 mahallenin toplam 308 kilometrelik yolunun açılması için 27 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Adıyaman
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu merkez ile Çelikhan ve Sincik ilçelerinde toplam 22 köy ve 36 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.
Erdoğan, dozer, greyder, kepçe ve servis araçlarıyla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Adıyaman, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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