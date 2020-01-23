Haberler » Güncel » Malatya ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı - Haber

Malatya ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji tarafından Malatya, Elazığ ve Adıyaman için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

23.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:51Malatya ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji tarafından , ve için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevresi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Kuzey ve kuzeybatıdan esmesi beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınanın 23 Ocak Perşembe günü akşam saat 21,00 gibi başlaması ve 24 Ocak Cuma akşamına kadar sürmesi beklenirken, hızının ise saatte zaman zaman 100 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, çatı uçması, kar bulunan yerlerde tipi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı kamu kurum, kuruluşlar ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. - MALATYA

Adıyaman, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10  Isıyla camı dans ettirip, stres atıyorlar
16:05  Hastaya müdahaleye giden 112 ekibi karda mahsur kaldı
16:10  Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kanala girdi
16:09  El Bab'da DEAŞ'ın bombaladığı cami restore edildi
16:08  İSKİ'DEN TANKERLE SU DAĞITIM İHALESİ
23.01.2020 16:11:22