Haberler » Güncel » Malatya ve Şanlıurfa'da 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir' etkinliği - Haber

Malatya ve Şanlıurfa'da "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir" etkinliği

Malatya ve Şanlıurfa'da, AK Parti Kadın Kolları tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

13.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:15Malatya ve Şanlıurfa'da
ve 'da, AK Parti Kadın Kolları tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.
Malatya kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kadınlar el emeği ürünlerini satışa sundu.
AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, açılışta yaptığı konuşmada, hafta dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı etkinlik düzenlendiğini söyledi.
Malatya'da stant açarak kadınların ekonomiye kısa bir süre de olsa destek vermesini sağladıklarını anlatan Oğuzhan, "Üreten, büyüyen, milli değerleriyle yarınlara daha emin adımlarla yürüyen bir Türkiye yolunda, bu haftanın toplumdaki farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.
Kermese, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, AK Parti Malatya Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer ve girişimci kadınlar katıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfalı kadınlar, Rabia Meydanı'nda el emeği ürünlerini satışa sundu.
AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, kadınlara ekonomik ve sosyal anlamda katkı sunmak adına aracı olduklarını belirterek, "Bu işin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte kadınların hem ekonomik hem de sosyal kazanımları noktasında çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
Kermesin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ile partili kadınlar katıldı.

Şanlıurfa, AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı - Haber
14:56 Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı - Haber
14:56 112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:56 İÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret - Haber
14:51 Plastik Üreticileri Derneğinden "Patiler Üşümesin" kampanyasına destek - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:58:04