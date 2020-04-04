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Malatya'ya giriş çıkışlar kapatıldı

Malatya'ya giriş çıkışlar kapatıldı Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları kapatıldı.

04.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:59
Malatya 'ya giriş çıkışlar kapatıldı
MALATYA - Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları kapatıldı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Malatya'ya tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı. Korona virüs tedbirlerine yönelik yayımlanan genelgeyle Malatya'ya diğer şehirlerden giriş sağlayan yollarda kontrol noktası oluşturuldu. Malatya'nın Hekimhan, Darende, Doğanşehir, Kale ve Adıyaman Çelikhan ilçesi sınırlarından itibaren oluşturulan kontrol noktaları ile şehre araç giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Malatya-Elazığ il sınırında bulunan Kömürhan köprüsü çıkışında da uygulama noktasında jandarma ekipleri araçların geçişine izin vermedi. Yasağın başlamasından önce yola çıkanlar ve valilik seyahat izin belgeleri olan araçlar yapılan kontrollerden sonra geçişlerine izin verilirken, genelde de belirtilen şartları taşıyan lojistik firmalarına ait tırların da yapılan kontrollerle transit olarak şehirden geçişlerine izin veriliyor. Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, vatandaşları gidecekleri yerlerde de dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Hiçbir izin belgesi olmadan şehirden çıkmak ve girmek isteyen araçlar ise kontrol noktasından geri çevriliyor. Malatya’ya giriş çıkışlar kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Malatya, Genel

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Malatya'ya giriş çıkışlar kapatıldı
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