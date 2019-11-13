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Malatya'ya 'Mutfak Müzesi' yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kente bir mutfak müzesi kazandırmak için kolları sıvadı.

13.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:52Malatya'ya 'Mutfak Müzesi' yapılacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kente bir mutfak müzesi kazandırmak için kolları sıvadı. Malatya Valiliği ile beraber yürütülecek proje kapsamında kurulacak müze ile kentin yemek kültürü ve ürün çeşitliliği geniş kitlelere tanıtılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan gastronomi şehri olan ancak yemek kültürü pek fazla tanınmayan Malatya'nın mutfağını tanıtmak için kolları sıvadı. Malatya Valiliği ile beraber yürütülecek proje kapsamında kente bir mutfak müzesi kurulacak. Müze ile şehrin yemek kültürü ve ürün çeşitliliği geniş kitlelere tanıtılacak. Başkan Gürkan Anadolu'nun her şehrinde değişik tatlar olduğunu kaydederek, kültür şehri Malatya'nın da mutfağının çok önemli olduğunu belirtti. Malatya mutfağının tanıtılması noktasında üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını dile getiren Gürkan, bu noktada Malatya Valiliği ile bir mutfak müzesinin oluşturulması için mutabık kaldıklarını, konuyla ilgili gerekli projelerin yapıldığını vurguladı. Müzeyi herkesin kolay erişebileceği bir noktaya kurmayı düşündüklerini aktaran Gürkan, bu kapsamda Dede Korkut Parkının bulunduğu alanın daha uygun olacağını düşündüklerini söyledi.

Başkan Gürkan kurulacak mutfak müzesinin ismi ile ilgili de 'Güneşin altın yumurtası mutfağı' adının şimdilik ön planda olduğunu belirterek bu konuda da kamuoyu yoklamalarının yapılacağını ifade etti. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya Valiliği, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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