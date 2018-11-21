Malatya'ya Yeni İçme Suyu Hattı

Malatya
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ
) tarafından 4 mahalleye 4 bin metrelik içme suyu hattı yapıldı.
MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'nın her noktasına ulaşarak altyapı yenileme çalışmaları yapan kurum, il genelinde çalışmalarına devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu
, altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hemşehrilerinin refahını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerine değinen Mumcu, "İçme suyu altyapı çalışmaları kapsamında Gündüzbey
, Duranlar, Kemerköprü ve Yaygın mahallelerine 4 bin metrelik içme suyu hattı yaptık. Ekiplerimiz bölgede özverili çalışmalar gerçekleştirdi. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Malatya
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:53