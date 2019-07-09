09.07.2019 15:36
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ahmet Topal'ı renklerine bağladı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ahmet Topal

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ahmet Topal'ı transfer etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ahmet Topal'ı transfer etti.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Galatasaray ve Yeni Malatyaspor altyapısında yetişen milli futbolcu Mehmet Topal'ın kardeşi olan orta saha oyuncusu Ahmet Topal ile anlaşmaya varıldı, hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine 2006 yılında Yeni Malatyaspor'da başlayan Topal, 2010 yılında Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalasa da forma şansı bulamadı.
Topal, kariyerini Afyonkarahisarspor,TKİ Tavşanlı Lintispor, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor ve Çanakkale Dardanel ile sürdürdü.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Galatasaray, Ahmet Topal, Spor

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