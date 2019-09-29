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Malatya Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce'ye emanet

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.Lig'de oynadığı ilk 4 maçı da mağlubiyetle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'dan boşalan teknik adamlık görevine Alaattin Gülerce getirildi.

29.09.2019 13:35Malatya Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce'ye emanet
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.Lig'de oynadığı ilk 4 maçı da mağlubiyetle kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'dan boşalan teknik adamlık görevine Alaattin Gülerce getirildi.

Ligdeki kötü gidişatına bir türlü dur diyemeyen turuncu yeşillilerde yönetim kurulu kararıyla Hayati Palancı ile yollar ayrılmıştı.

Palancı ile yolların ayrılmasının ardından teknik heyet arayışlarına başlayan Orhan Barman yönetimi, Yusuf Şimşek'in ekinde de çalışan Malatyalı teknik adam Alaattin Gülerce ile anlaşmaya vardı.

Gülerce daha önce Kemerspor'da teknik direktör olarak, Karagümrük, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka, Antalyaspor, Denizlispor ve Turgutluspor ise yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Gülerce'nin önümüzdeki hafta göreve başlayacağı belirtildi. - MALATYA

Yusuf Şimşek, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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