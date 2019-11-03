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Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 1 puan sevinci

TFF 3. Lig 3.Grup'un 11. haftasında deplasmanda Yozgatspor 1959'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibiyle 0-0 berabere kalarak deplasmandan 1 puanla döndü.

03.11.2019 16:35Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 1 puan sevinci
TFF 3. Lig 3.Grup'un 11. haftasında deplasmanda Yozgatspor 1959'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibiyle 0-0 berabere kalarak deplasmandan 1 puanla döndü.

Yozgat Bozok Stadı'nda oynanan karşılamayı Levent Buğra Vartemel yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısında Emrah Tuncel, Enes Filiz, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik ve İbrahim Tokay on biriyle mücadele etti.

Karşılamanın başından sonuna kadar rakibine oranla daha etkili bir oyun sergileyen Yeşilyurt Belediyespor, aldığı beraberlikle puanını 8'e yükseltti. - MALATYA

Spor

Kaynak: İHA

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