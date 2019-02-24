Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Kritik 3 Puan

Malatya Yeşilyurt
Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Kilis
Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Kilis'te oynanan maçta yediği gollle geriye düşen Malatya ekibi bu gole 36.dakikada penaltıdan Cemre Atmaca ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Yeşilyurt, golcü oyuncusu Kayu'nun ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2.Grup'ta Pütürge
Belediyespor sahasında oynadığı maçta Kahta
Diriliş Spor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Pütürge Belediyespor farklı galip
Bu arada BAL 2.Grup'ta 19'uncu haftada Pütürge Belediyespor, sahasında Kahta Diriliş Spor'u konuk etti. Yeşiltepe
1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mertcan Bardakçı yönetti.
Pütürge Belediyespor sahaya Volkan Tuncel, Emirhan Kayalar, Enes Ataş, Garip Erayabakan, Ömer Faruk Göldağı, Cem Sarı, Hacı Mehmet Tunç
, Burhan Koç, Raşit Korkut
, Hasan Erkoç
, Osman Demirkol on biriyle çıktı.
Pütürge Belediyespor ilk yarısını 4-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 7-0 kazandı. Pütürge Belediyespor'un gollerini dakika 5, 7 ve 36'da Osman Demirkol, dakika 42'de Enes Ataş, dakika 55, 85 ve 90'da ise Hacı Mehmet Tunç kaydetti. - MALATYA
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Kaynak: İHA