Haberler » Spor » Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında 2-1 galip - Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında 2-1 galip

TFF 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında sahasında Aydın ekibi Nazilli Belediyespor Belediyespor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılamayı 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

08.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:48Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında 2-1 galip
TFF 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında sahasında Aydın ekibi Belediyespor Belediyespor'u konuk eden Yeşilyurt Belediyespor karşılamayı 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeşiltepe Kompleksi 1 nolu sahada Sinan Özcan'ın yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 7. dakikada Selim Dağ, 45+4'te ise Alpay Aldemir kaydetti. Nazilli Belediyespor'un tek sayısı ise 70. dakikada Yunus Ünsal'dan geldi.

Ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Alpay Aldemir, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Halil İbrahim Can, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, İbrahim Tokay ve Erhan Gözetlik on biriyle çıktı.

Güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olan Yeşilyurt Belediyespor puanını 15'e yükselterek haftayı 17.sırada kapattı.

Malatya ekibi ilk yarının son maçında Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Nazilli, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:48 FLAŞ - Spor
16:48 Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı - Spor
16:46 Karda "lastik raftingi" keyfi (1) - Spor
16:45 Turgutluspor - Erbaaspor (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor
16:35 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Diyarbekirspor: 2 - Spor
16:14 Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı - Spor
15:14 Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi! - Spor
14:49 Yusuf Yazıcı, "Trabzonluları niye üzdün" sorusuna yanıt verdi! - Spor
14:13 VakıfBank dünya üçüncüsü oldu! - Spor
13:36 Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması! - Spor
8.12.2019 16:49:50