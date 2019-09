Malatya Yeşilyurt Belediyespor sezona yenilgiyle başladı

TFF 3.Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun açılış maçında sahasında Bayrampaşa ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan ve Mehmet Şükrü Közcü, Barış Çiçeksoyu, Gürkan Tanoğlu hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya TFF tarafından tespit edilen stattaki eksikliklerden dolayı taraftar alınmadı.Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor sahaya Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Erdinç Mergen, Mustafa Pınar, İsmail Baran Karakoç, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay ve Hüseyin Ekici on biriyle çıktı.Konuk takım Bayrampaşaspor ise Veysel Sapan, Melih Alcu, Hüseyin Güngör, Mehmet Sefa Etöz, Mehmet Alaeddinoğlu, Savaş Çakır, Hakkı İsmet Şimşek, Mert Somay, Erdem Koçal, Selim Şahin, İsmail Erdoğan on biriyle sahada yer aldı.Sezonun ilk maçında oyuna rakibi karşısında iyi başlamasına rağmen 4. dakika Mert Somay'ın kafa vuruşunda şansız bir gol yiyen Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarı boyunca etkili ataklarla beraberli golünü aradı. Ancak turuncu yeşilliler etkili ataklarını golle sonuçlandırmadı ve ilk 45 dakika 1-0 Bayrampaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakip kalede arka arkaya pozisyonlar bulmasına rağmen bu pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmayı konuk takım Bayrampaşa 1-0 kazandı.Bayrampaşa takımında Mehmet Sefa Etöz 90'ıncı dakikada çift sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. - MALATYA