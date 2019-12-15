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Malatya'yı ayağa kaldıran saldırı iddiası

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı iddiası güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

15.12.2019 03:15 | Son Güncelleme: 15.12.2019 03:20Malatya'yı ayağa kaldıran saldırı iddiası
'nın ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı iddiası güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gece saatlerinde ateş açıldığı ihbarı ile bölgeye kent merkezinden çok sayıda ekip sevk edildi. Çok sayıda özel hareket polisinin de ilçeye geldiği olayda, bölgedeki tüm yollar da polisler tarafından kesilerek uygulama yapıldı.

Olayın ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce, İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'te Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek yetkililerden bilgiler aldılar.

Yetkililer emniyete karşı bir saldırı girişimi olmadığını ancak bahçeden şüpheli bir şahsın görülmesi üzerine nöbetçi kulübesindeki görevli polisin havaya ateş açtığını söyledi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süre şüpheli şahsın görüldüğü alanda inceleme yaptı. Güvenlik güçleri tarafından kaldırılan drone ile de havadan bölge taranırken, özel hareket araçları da bölgede uzun süre devriye atarak arama çalışması yaptı.

Vali Baruş, ilçe emniyet müdürlüğünde yaklaşık 4 saat durduktan sonra olay yerinden ayrılırken, ilçede alınan yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. - MALATYA

Yazıhan, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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