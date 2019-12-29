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Malatya yılbaşına hazır

Malatya Valiliği, halkın huzur ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi adına tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

29.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:14 Malatya yılbaşına hazır
Valiliği, halkın huzur ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi adına tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında güvenlik güçlerine önemli görevler düştüğü belirtildi.

Bu kapsamda, yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin sağlanması adına İlçe kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınacağının belirtildiği açıklamada, ayrıca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde ve kadın doğum ile çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracağı belirtildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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