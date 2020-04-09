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MALATYA Yıldırım isabet eden cami minaresi alev topuna döndü

Yıldırım isabet eden cami minaresi alev topuna döndüMalatya'da, etkili olan yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki cami minaresine yıldırımın düşme anını kaydetti.

09.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:29
Yıldırım isabet eden cami minaresi alev topuna döndü
Malatya 'da, etkili olan yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki cami minaresine yıldırımın düşme anını kaydetti. Çevrede oturanlar ise korku dolu anlar yaşadı.
Kentte dün başlayan sağanak yağış ile gözüken şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen evinin yanındaki cami minaresine yıldırım düşmesini kaydetti. Camideki paratonerin şimşeği çektiği sırada enerji ile ortaya çıkan alev topu dikkati çekti. Barguzu Caddesi'ndeki Sofuoğlu Caminin minaresinde hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Yıldırımın düşmesiyle çevredeki evlerin elektrikleri kesilirken, bazı vatandaşların televizyon ve buz dolapları bozuldu. Görüntünün çekildiği Sofuoğlu Cami yanındaki binada oturanlar, evlerinde bulundukları sırada yıldırımın düştüğünü, bir anda her tarafın aydınlandığını, yıldırımın düşmesiyle korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Bir anda patlama ve gürültü sesiyle cama çıktık, yıldırım çarpmasıyla minarenin ucunu eğilmiş. Bizim sitenin kameraları da gitti. Sitede oturanların televizyonu yanan olmuş, elektrikler gitti o an, çok korktuk" dedi. MALATYA Yıldırım isabet eden cami minaresi alev topuna döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya, Güncel
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