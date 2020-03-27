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Malatyada traktör şarampole devrildi

Malatyanın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörde maddi hasar meydana geldi.

27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Malatyada traktör şarampole devrildi
Malatyanın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Karadere mevkisinde Ali K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör sürücüsü aşırı yağmur yağışı sonrasında kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaşanan kazada traktörde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlatırken traktörde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğanşehir, Karadere, Erkenek, 3. Sayfa

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