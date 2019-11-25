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Malatyalı 2 sporcu öğrenci başarılı döndü

Laser Run Türkiye şampiyonasına katılan Malatyalı 2 sporcu öğrenci başarı ile döndü.

25.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:07Malatyalı 2 sporcu öğrenci başarılı döndü
Laser Run şampiyonasına katılan Malatyalı 2 sporcu öğrenci başarı ile döndü.

Laser Run Türkiye şampiyonasında, Malatya Mercan Koleji Kulübü öğrenci sporcuları başarılı oldu. Gençler kategorisinde Meteberk Demiryol Türkiye 1'nciliğini, U 11 kızlar kategorisinde İrem Su Kocaoğlan ise Türkiye 4'ncülüğünü elde etti. Modern Pentatlon Milli takım antrenörü Rüstem Pelit, yaptığı değerlendirmede 2019 yılının çok başarılı geçtiğini ifade ederek, "Sporcularımız Malatya ilini Mercan Koleji Spor Kulübü olarak Türkiye genelinde çok iyi temsil ettiler. Bu başarımızda katkısı olan bizleri her zaman destekleyen, Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan'a çok teşekkür ediyorum. İrem su Kocaoğlan Triathle Türkiye 1'ncisi olarak, Meteberk Demiryol ise Laser Run Gençler Türkiye 1'ncisi olarak sezonu kapattı" ifadelerini kullandı.

Şimdi hedefin 2020 yılında yapılacak olan milli takım seçmelerinde başarı olduğunu kaydeden Pelit, bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de milli takım baraj puanını geçerek Türkiye ve Malatya Mercan Koleji spor kulübünü yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti. Pelit, "Malatya halkına buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Mercan koleji spor kulübünün tesisleri çok iyi. Tüm imkanlar verilmiştir. Sporcu ve sporcu adaylarının bu tesislerden faydalanmasını istiyorum. Yüzme, Atletizm, Lazerli silahla Atış, Binicilik ve Eskrim spor dallarında iddialıyız. Bu vesile ile sporcularımızla aldığımız madalyayı Kulüp Başkanımız Dr.Özcan Mercan'a ve tüm öğretmenlerimize armağan ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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