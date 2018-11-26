Malatyalı Anneler, Yemen'deki Zulmü Protesto Etti

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:33



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:33

Malatyalı anneler, çocukları ölüme ve açlığa mahkum edilen Yemenli annelere sahip çıkmak adına bir araya geldi.Soykan Parkında 'Mazlum Yemen Halkına Destek Girişimi' tarafından organize edilen basın açıklaması İlahiyatçı Mehmet Kocaaslan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Suudi gurup adına basın açıklamasını okuyan Hatice Kocaaslan, "Aklı noksan Trump ekibi, gerici Arap krallıklarına Arap NATO'sunu kurdurarak, korsan İsrail devletini tam güvence altına almak istemektedir. Katil NATO yetmezmiş gibi bir de Arap NATO'sunu İslam ülkelerinin başına bela edilmektedir. Kurulduğu günden beri başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm insanlık için felaket sebebi olan NATO üsleri, şehit kanlarıyla sulanmış ülkemizi bir ahtapot gibi sarmış bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.Yemen halkının özelinde, Yemenli kadınların acılarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Kocaaslan, "Mazlum Yemenli annelerin acılarını paylaşmak için buradayız. 21. yüzyılın sözüm ona, medeni ve demokratik ülkeleri, mazlum Yemen halkını, açlığın pençesine terk etmiştir. Birleşmiş Milletler, Yemen'e ivedilikle, gıda ulaştırılmaması halinde, 14 milyon insanın, açlıktan, hayatını kaybedeceğini belirtmiştir. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, temiz su ve ilaç bulunamadığı için, 2 bin 300 Yemenli, koleradan, hayatını kaybetmiştir. 3 milyon Yemenli ise, kolera yüzünden, ölümü beklemektedir. Amerika, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin saldırıları sonucu, Yemen'de 3 yıllık sürede 5 bini çocuk 30 bin kişi öldü, yarım milyon insan, yaralandı. On binlerce Yemenli, başka ülkelere sığındı. 3 milyon insan da, ülke içinde, yerinden-yurdundan uzaklaşmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.Artık bu savaş bitmesi gerektiği ve Yemen'de adaletin hakim olması gerektiğini kaydeden Gürkan, "ABD, Suudi ve tüm zalim devletler, Yemen'den, kanlı ellerini çekmelidir. Yeryüzünü, hür vicdanlı insanları, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'da ve dünyanın dört bir yanında, akan kanları durdurmalı ve yapılan zulümlere, engel olmalıdır. Bu hür vicdanlıların, Filistin'deki çocukları, geçtiğimiz günlerde Gazze'de, şanlı bir destan yazarak, zalim, kan emici İsrail'in demir kubbesini başına geçirmiş ve bu kubbenin örümcek ağından daha zayıf olduğunu bizlere ispatlamıştır. Biz, bugün burada, Yemen'de ortaya çıkan, zulüm ve vahşetin son bulması için, haykırmaya geldik. Suudi Arabistan ve işbirlikçilerine, ambargo uygulanmalıdır. Bu konuda, gerekli adımları atmayan herkes, akan, kan ve gözyaşlarının, müsebbibi olarak, iki cihanda da, kendilerini kurtaramayacaklardır" diye konuştu.Battalgazi'nin torunları olarak Malatya'dan dünyaya seslendiklerini dile getiren Gürkan, "Yemen'deki katliamlara, sessiz kalmayacağız. Yemenli, mazlum, Müslüman kardeşlerimiz, size selam olsun ve zafere ulaşıncaya kadar, sizi destekleyeceğiz. Firavun ABD'yi ve Ebu Cehil evladı Suudileri lanetliyoruz. Büyük şeytan Amerika, Siyonist İsrail ve onların, bölgemizdeki uşaklarının, mazlumları boğazlayan ellerini keseceğimize, yemin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Basın açıklaması boyunca sık sık Suud Rejimi, Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. - MALATYA