Malatyalı bisikletçilerden büyük başarı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen "Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "Altınözü Zeytin Kupası Dağ Bisikleti Yarışması'na Malatyalı bisikletçiler damga vurdu. Bu yıl 3.kez farklı yaş ve kategorilerde düzenlenen yarışları genç sporcular Süleyman Sefa Temel, İbrahim Arda Özaltun ve Buğra Özen birinci, Ali Oğuzhan Keskin ve Abdurrahim İnal ikinci tamamladı.



Hatay Valiliği'nin himayelerinde Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Altınözü 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "Altınözü 3. Zeytin Kupası Dağ Bisikleti Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. Genel Koordinatörlüğünü aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu MHK Başkanı da olan Hasan Tahsin Bakan'ın yaptığı organizasyona Malatya'dan ve Türkiye'nin 24 farklı ilinden kadın ve erkek birçok yarışmacı katıldı. Yarışmalar erkeklerde U15, U17, U19, U23, Elite, Master 30+, Master 40+ ve Master 50+, kadınlarda ise yıldız, genç ve büyükler olmak üzere toplam 11 kategoride yapıldı. Her kategoride İlk üç yarışmacıya madalya, ilk beş yarışmacıya para ödülü ve tüm katılan sporculara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Malatya'dan yarışmaya katılan bisikletçilerden, (U23) Süleyman Sefa Temel, (U15) Muhammed Buğra Özen, (U17) İbrahim Arda Özaltun birinci, Ali Oğuzhan Keskin ve Abdurrahim İnal ikinci oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA