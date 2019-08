Malatyalı çiftçinin saçları ilik naklinden sonra siyahlaştı

MALATYA'da, kan kanseri hastalığına yakalandıktan sonra kardeşinden alınan ilikle yaşama tutunan Hacı Ömer Kılıç'ın (63) beyaz saçları, tedavinin ardından siyah çıkmaya başladı.Kuluncak ilçesinde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, 2014'te halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Malatya Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kılıç'a, kan kanseri (Miyeloblastik Lösemi) teşhisi konuldu. Kılıç'a, 2 aylık kemoterapi tedavisinin ardından kardeşi Turan Kılıç'tan ilik nakli yapıldı. Nakilden sonra sağlığına kavuşan Kılıç'ın beyaz saç ve sakalları siyahlaştı. Eşinin 'Saçlarını mı boyuyorsun?' sorusu üzerine durumu fark ettiğini söyleyen Kılıç, saçlarının gençliğinde de beyaz olduğunu belirtti. Kılıç, hastalık ve iyileşme dönemini anlatarak şöyle konuştu:"Bu sinsi bir hastalık olduğu için farkına pek varamadım. 50 metre gidiyorum, 50 metreden sonra tıkanıyordum. Nefeslenip, 50 metre daha gidiyordum ve yine yoruluyordum. Bir gün yolda fenalaşıp, bayılmışım. Bir baktım kollarım kardeşimin boynunda, Malatya Devlet Hastanesi'ne getirilmişim. Daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Burada hematoloji bölümüne sevk edildim, kan kanseri olduğumu öğrendim. Kemoterapi aldım, tedavimle ilgilenen Mehmet Ali hocamla bizzat görüştüm. Hocam bu nakil nasıldır, ne olur diye. Hocam da, 'Eğer kök hücre bulunur da, bünyen kabul ederse annenden doğan sıfır bir bebek gibi olacaksın' dedi. 7 kardeşimden 3'ünün kök hücresi uyuştu ve kardeşim Turan Kılıç'tan alındı. Hocamın da dediği gibi, yapılan nakilden 2 ay sonra saçlarımın siyahlaştığını fark ettim ama kimseye söylemiyordum. Ardından eşim saçlarımı boyatıp boyatmadığımı sordu. Ben de, 'Ben can derdindeyim, sen saç boyama derdindesin, saç boyama falan yok' dedim. Kan Merkezi'ne kontrole gidince Mustafa hocam bana yaşımı sordu. '60'a geliyor' dedim, 'Yok, ben inanmam, saçında hiçbir beyazın yok, olacak iş mi' dedi. O anda böyle bir mucizenin olduğunu hemen koştu, diğer hocalara haber verdi. 'Böyle bir mucize var, gelin görün' dedi. Onlar da çok şaşırdı."GENÇLİĞİNDE DE SAÇLARI BEYAZDIİlik naklinden sonra beyaz saçları siyahlaşan Hacı Ömer Kılıç'ın kök hücre naklini yapan Kemik İliği Nakil Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Kılıç'a 5 yıl önce Akut Miyeloblastik Lösemi tanısı koyduklarını kaydederek, "Ön tedavimizi yaptıktan sonra kök hücre naklini yaptık. Nakilden önce, hatta gençliğinde de saçları beyaz olan hastamızın saçları, nakilden sonra siyahlaştı. Bu şunu gösteriyor; kök hücre nakli bütün vücudu yenileyen çok güzel bir tedavi yöntemi ve şu anda hastamız tam remisyonda. Şu an hastalığını tam olarak yenmiş durumda ve saçları da beyazken siyahlaşmış durumda. Takiplerini yapıyoruz, ayda bir kontrole geliyor, kan kontrollerini yapıyoruz. Arada bazı şikayetleri oluyor ve onları gideriyoruz. Şu anda sağlıklı ve hastalığını yenmiş durumda" diye konuştu.9 YILDA 700 HASTAYA KEMİK İLİĞİ NAKLİ2010 yılında kemik iliği nakline başlandığını belirten Erkut, "Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016'da toplam 74 kemik iliği nakli yapıldı. 2017 yılında 99, 2018 yılında ise 129 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. Bu sene ise 60 hastaya nakil yapıldı. 25 Temmuz 2019 tarihinde, aynı gün içinde toplam 5 nakil yapıldı. Merkezimizde, ruhsatımızı aldığımız günden itibaren toplam 700 hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Kemik iliği nakli ile ilişkili ölüm oranlarımız Amerika ve Avrupa standartlarındadır. Bu yıl içerisinde tamamlanacak olan Onkoloji hastanesi ile kemik iliği nakli yatak sayımız 24'e yükselecektir. Hastanemiz, her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanım ve personele sahiptir" dedi.