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Malatyalı dağcılar Beydağı'na tırmandı

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 2 bin 545 rakımlı Beydağı'nda zirve yaptı.

01.09.2019 18:30 Malatyalı dağcılar Beydağı'na tırmandı
Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 2 bin 545 rakımlı Beydağı'nda zirve yaptı.
Kulüp başkanı Mahir Karakaya, 30 Ağustos'ta kazanılan zaferin Türk tarihi açısından dönüm noktası olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk ordusunun kazandığı büyük zaferi kutlamak istediklerini aktaran Karakaya, şöyle dedi:
"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Beydağı'nın 2 bin 545 metre yüksekliğindeki zirvesinde kutlamak istedik. 20 kişilik ekiple sabah saatlerinde başladığımız yürüyüş öğleden sonra 17.00'da bitti. Beydağ'nın zirvesinde arkadaşlarımızla Türk bayrağı açarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı zaferi kutladık."

Zafer Haftası, Beydağı, Güncel

Kaynak: AA

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