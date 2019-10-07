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Malatyalı güreş hakemi Ilkım'a uluslararası görev

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Ilkım Uluslararası Güreş Hakemi olarak Bulgaristan'ın Otlukköy şehrinde devam eden Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor.

07.10.2019 12:50Malatyalı güreş hakemi Ilkım'a uluslararası görev
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Ilkım Uluslararası Güreş Hakemi olarak Bulgaristan'ın Otlukköy şehrinde devam eden Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor.

Dünya Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın Otlukköy şehrinde yapılıyor. Güreş Şampiyonası'nda görev alan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı ve Uluslararası Güreş Hakemi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ilkım, müsabakaların başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi. Türkiye'yi ve Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını kaydeden Ilkım, "Dünya Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın Otlukköy şehrinde yapılıyor. Şahsım olarak bu şampiyonada bana görev verilmesi büyük bir gurur kaynadığı oldu. Ülkemizi ve Malatya'mızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu platformda başarılı maçlara yönetmeye devam edeceğiz. Şahsıma destek olan ve inanan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Bulgaristan, Spor

Kaynak: İHA

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