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Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi

Malatya'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan ve kadınların ördüğü kıyafetler, İdlipli çocuklara ulaştırıldıMalatya Müftülüğü tarafından başlatılan Her ilmek Bir Yürek projesi kapsamında, Kur'an-ı Kerim Kursu öğreticileri, kursiyerler ve kentteki yaşayan kadınların bizzat kendilerinin...

22.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:02

'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan ve kadınların ördüğü kıyafetler, İdlipli çocuklara ulaştırıldı

Malatya Müftülüğü tarafından başlatılan Her ilmek Bir Yürek projesi kapsamında, Kur'an-ı Kerim Kursu öğreticileri, kursiyerler ve kentteki yaşayan kadınların bizzat kendilerinin ördüğü kılık kıyafetler, İdlip'e gönderildi.

Yapılan tasnif ve paketleme işleminden yola çıkan yardım malzemeleri Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlipli çocuklara ulaştırıldı. Kıyafetleri giyen İdlipli çocuklar ise, attığı sloganlarla Türkiye'ye teşekkür etti.

(İHA)

Malatyalı kadınların ördüğü kıyafetler İdlipli çocuklara teslim edildi

Malatya, İdlip, Güncel

Kaynak: İHA


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