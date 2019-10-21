Haberler » Spor » Malatyalı öğrenciler masa tenisinde bölge şampiyonu oldu

Malatyalı öğrenciler masa tenisinde bölge şampiyonu oldu

Iğdır'da düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında Mercan Spor Kulübü bölge şampiyonu oldu.

21.10.2019 12:41Malatyalı öğrenciler masa tenisinde bölge şampiyonu oldu
Iğdır'da düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında Mercan Spor Kulübü bölge şampiyonu oldu.

Masa tenisi branşına 2019-2020 sezonuna hızlı başlayan Mercan Spor Kulübü, Igdır'da gerçekleştirilen Küçükler Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasına Malatya'yı temsilen katıldı. Orhan Altay'ın antrenörlüğü ile Hüseyin Yiğit ve Murat Ataş'ın yardımcı antrenörlüğünde müsabakalara katılan Mercan Spor Kulübünde Malatya'yı Abdullah Sönmez, Fatih Ertuğrul Hoca ve Mehmet Altay temsil etti. Grup müsabakalarında Van, Hakkari ve Erzurum takımlarını 3-0 geçerek çeyrek finale yükselen Mercan Spor Kulübü Bingöl takımını da 3-0 mağlup ederek yarı finalde Bitlis takımının rakibi oldu. Yarı finalde de rakibini 3-0'lık net skor ile geçen Mercan Koleji Spor Kulübü, final müsabakasında Bitlis Tatvan Takımını da 3-2 yenerek bölge şampiyonu olmayı başardı. Böylelikle Türkiye'nin en iyi 21 takımı arasına adını yazdıran Mercan Spor Kulübü, en iyilerin karşılaşacağı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu.

Mercan Koleji 9-10 Kasım tarihlerinde Mardin'de yapılacak olan Yıldızlar Bölge Şampiyonasında da iddialı olduğunu gösterdi. - MALATYA

Malatya, Iğdır, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta ilk istifa
13:16 İtalya'da görülmemiş bir protesto!
13:05 Ordu'da sporcu sayısı arttı
13:09 Menemenspor'da yabancılar kulübede
13:08 Altay vites yükseltti
13:07 Buca seriye bağladı
13:01 Manavgat Belediyespor liderliği bırakmadı
21.10.2019 13:27:51