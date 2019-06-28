28.06.2019 17:29
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Malatyalı sporculardan büyük başarı

Malatyalı sporculardan büyük başarı

Malatyalı kadın sporcular Gizem Kenger, Pınar Bingöl ve Nida Gültekin Bursa'da yapılan Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonasında kendi kilolarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Malatyalı kadın sporcular Gizem Kenger, Pınar Bingöl ve Nida Gültekin Bursa 'da yapılan Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonasında kendi kilolarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 26 - 27 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen Plaj Güreşi Şampiyonası Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapıldı.

Yıldız, genç, büyüklerin Serbest, Greko-Romen ve kadınlarda mücadele ettiği şampiyonada 69 kadın sporcu yarıştı. Şampiyonada Malatyalı sporcular Gizem Kenger, Pınar Bingöl ve Nida Gültekin kilolarında Türkiye üçüncüsü oldu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Pınar Bingöl , Bursa , Türkiye , Güncel

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