Haberler » Güncel » Malatyalı sporcusu Kaya, dünya 3'ncüsü olarak döndü - Haber

Malatyalı sporcusu Kaya, dünya 3'ncüsü olarak döndü

Malatyalı Kick Boks sporcusu Mehmet Kaya dünya 3'ncüsü oldu.

11.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:35Malatyalı sporcusu Kaya, dünya 3'ncüsü olarak döndü
Malatyalı Kick Boks sporcusu Mehmet Kaya dünya 3'ncüsü oldu.

Antalya'da 23 Kasım-01 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında Türk Milli Takımı 3 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya aldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı, Milli Takıma 2 sporcu gönderdi. Hakan Karakuş ve Mehmet Kaya Milli Takım forması giyen sporcular olurken, Mehmet Kaya 57 kiloda Meksikalı rakibini yenerek Dünya üçüncüsü oldu. Dünya üçüncüsü olan Malatya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mehmet Kaya, Milli Takım formasını giyen her sporcunun en büyük hayalinin madalya alarak, Türk Bayrağını en önde yükseltmek olduğunu belirterek, "Şampiyonaya katılan Türk sporcular olarak iyi mücadele ettik. Madalyalar kazandık. Bende Dünya üçüncüsü oldum. Malatya'mızı Şampiyonada iyi temsil ettiğime inanıyorum. Bu başarının arkasında sıkı bir çalışma var. Kulübüme, yöneticilerimize ve antrenörlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Mehmet Kaya, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42 Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu - Haber
16:42 Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3) - Haber
16:42 Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2) - Haber
16:42 Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu - Haber
16:37 Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:50:23