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Malatyalı yaşlı çiften duygulandıran bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Malatya'da yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Sıddık Özçelik ile eşi Hanım Özçelik çifti, zabıta ekiplerinden gönderdiği para ile destek verdi.

03.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:16
Malatyalı yaşlı çiften duygulandıran bağış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Malatya 'da yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Sıddık Özçelik ile eşi Hanım Özçelik çifti, zabıta ekiplerinden gönderdiği para ile destek verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgına dönüşen korona virüse karşı önleyici tedbirler artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlamasıyla başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına ülkenin dört bir yanından destekler sürüyor. Malatya'da da 'Evde Kal' uyarıları ile evden çıkmayan Mehmet Sıddık Özçelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmaya karar verdi. Ancak 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle evlerinde kalan çift, Battalgazi Belediyesi'nden destek istedi. Kısa sürede Özçelik'in Saray Mahallesinde oturduğu eve gelen zabıta ekipleri yaşlı çiftin verdiği 150 TL'yi alarak, bir bankanın ATM'sinden Bakanlığın açtığı banka hesabına yatırdı. Ekipler yaşlı çifte yatırdıkları paranın dekontunu da teslim etti.

Battalgazi Belediyesine teşekkür eden Sıddık Özçelik, "Allah devletimizi var etsin. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Allah sizlerin eksikliğini vermesin, Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin. Allah cümle aleme inşallah şifa versin" dedi.

Kendilerinin de bu kampanyaya destek olmak istediklerini anlatan Özçelik, bu konuda kampanyaya katılımı için kendilerine destek olan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yaşlı çiftin bu duyarlılığını öğrenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de telefonla görüntülü aradığı çifti kutladı. Yaşlı çifte gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Güder, çifte hitaben "Sizde bu kampanya çerçevesinde destek olma adına belli bir miktar bağışta bulunacaksınız. Sizleri tebrik etmek istedim. Sizde evinizde bu kampanyaya destek vererek bilinçli bir davranış örneği sergilediniz. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bu hastalık sona erdiğinde sizleri evlerinizde ziyaret edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel
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