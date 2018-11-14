Malatyalılar Diyabete Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:10



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:10

Dünya Diyabet Günü nedenli ile Malatya'da yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturdu."Hareketli Ol Diyabetli Olma" sloganı ile AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak koordine edilen yürüyüş Malatya'da da AK Parti İl Kadın Kolları tarafından organize edildi.Katılımcılar Kışla Caddesinden İnönü Caddesine kadar yürüyerek diyabet hastalığına karşı dikkat mesajı verdi.Yürüyüşte konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, "Diyabet, zamanın da ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı Tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır, bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır.2 diyabetli yetişkinden 1'ine ise teşhis konulmamıştır, yani kişi diyabetli olduğunu bilmemektedir. Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir" şeklinde konuştu.Oğuzhan, "Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanır. Bu vesile ile diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak için AK Parti Kadın kolları olarak yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA