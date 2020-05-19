Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu

Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuduMALATYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar tarafından balkonlardan İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu
19.05.2020 22:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:29
Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu
MALATYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar tarafından balkonlardan İstiklal Marşı okunarak kutlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Malatya'da alınan sokağa çıkma yasağının ardından bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü evlerde kutlandı. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 19.19'u gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu, ardından da şarkılar söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konvoy halinde kentin en işlek cadde ve sokaklarında sirenlerini çalarak tur attı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de görev yaptığı noktalarda hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Ayrıca, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce Malatya Stadyumu'nda da istiklal Marşı çalındı. Boş statta, çalışanlar İstiklal Marşı'nı okudu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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