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Malatyalılar ile Adıyamanlıların sınır kavgası barış yemeği ile sona erdi

Malatyalılar ile Adıyamanlıların sınır kavgası barış yemeği ile sona erdi Barış yemeğinde köylüler el sıkıştıMALATYA - Malatya ile Adıyaman sınırında bulunan köylüler arasındaki yayla anlaşmazlığı tatlıya bağlandı.

22.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:37
Malatyalılar ile Adıyamanlıların sınır kavgası barış yemeği ile sona erdi
Barış yemeğinde köylüler el sıkıştı
MALATYA - Malatya ile Adıyaman sınırında bulunan köylüler arasındaki yayla anlaşmazlığı tatlıya bağlandı. İki köyün halkı Malatya'da düzenlenen barış yemeği ile aralarındaki anlaşmazlık bitirildi.
Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı nedeniyle anlaşmazlık çıkmış ve çıkan kavgada yaralananlar olmuştu. Bu anlaşmazlığın sona ermesi ve iki köy arasında yaşanan yayla sorunun ortadan kalkması adına Malatya'da Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'in girişimleri ile bir yemek organizasyonu gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda verilen yemekte konuşan MESOB Başkanı Keskin, "Biz bir köyüyüz ve bir aileyiz, kabileyiz. Bütün aşiretler ayın köyün içindeyiz. Köylerimiz arasında biraz sıkıntı olmuş ve kalp kırıklığı meydana gelmişti. Bu günde katılımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu kırgınlığı bitirmek için hepimiz beraber olduk. Bizim aramızda hiçbir zaman sıkıntı ve çekişme olmaz. Biz her zaman aile olarak her zaman bir araya geliriz konuşuruz, sorunlarınız biz kendi içimizde çözeriz. Biz kardeşiz, aynı köylüyüz. Biz bu aşiretlerin evlerinde kalmış, birlikte yemiş, birlikte ağlayıp, birlikte üzülmüşüz" dedi.
Daha sonra söz alan Topsöğüt eski Belediye Başkanı İsmet Çelik ise, yayla tartışmasının kimseye yakışmadığını dile getirerek, "Biz büyük bir aileyiz. Bir kabile iki ay önce ikiye bölünmüş gibi gündeme geldi. Malatya'da bir infial meydana getirdi. Aslında iki kabile de tek kabiledir. İşte orada bir kavga, istemediğimiz konular meydana geldi. Şevket Başkanımdan bu huzuru tesis ettiği için Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
Doktor İlhan İçen ise konuşmasında iki köyün barışmasına vesile olanlara teşekkür ederek, "Daha önce bu konuları istişare etmiştik. Konuştuk, şükür ki bu konu fazla büyümeden çözüldü. Değerli akraba toplulukları, sizler aynı aşiretin Rışvan aşiretinin birer kollarınız. Sizler farklı aşiretler farklı köyler ve topluluklar değilsiniz. Bizler yüz yılarca bu coğrafyada kader birliği yapmış, acımızı sevincimizi paylaşmış insanlarız." ifadelerini kullandı.
Konuşmalardan sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve her iki köyün sakinleri bir birleri ile tokalaşarak aralarındaki buzları eritti.
Malatyalılar ile Adıyamanlıların sınır kavgası barış yemeği ile sona erdi

Adıyaman, Malatya, Yerel

Kaynak: İHA


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