Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatyalılar uyarılara uyuyor

Malatya'da vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların 'Evde kalın' uyarısına uyuyor.

29.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:39
Malatyalılar uyarılara uyuyor
Malatya 'da vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların 'Evde kalın' uyarısına uyuyor. Kentte Pazar günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs (Covid-19) kapsamında ülke genelinde her gün önlemler arttırılırken, Malatya'da da vatandaşlar zorunlu olmadıkları takdirde sokağa çıkmıyor. Kentin en işlek caddelerinde zorunlu haller dışında dışarıda olan bazı vatandaşların haricinde neredeyse kimse bulunmuyor. Bugünün Pazar günü olması nedeniyle de kent merkezindeki çoğu işyeri açılmazken, vatandaşlar evlerine kapanarak, yetkililerin uyarılara uyuyor.

Kentte tüm camilerde de zaman zaman hoparlörlerden yapılan anonslar ile zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısı yenileniyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da sosyal medya hesabından anlık Malatya caddelerinden çekişen fotoğrafları paylaşarak, "Hepsi bizler için olan tedbirlere tek tek, hep birlikte uymaya ve uygulamaya bu şekilde devam edip az daha sabredersek, inşallah en kısa zamanda cennet şehrimiz Malatya'mızın en güzel yerlerinde yine hep beraber olacağız" dedi.

Büyükşehir basın mensuplarını unutmadı

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi'de kentte görev yapan basın mensuplarına koruyucu malzeme verileceğini duyurdu. Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyayı tehdit eden ve güzel ülkemiz Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen, korona virüsü tehdidine karşın sahada çalışmak zorunda kalan gazetecilerimizin Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanındayız. Milletimize en doğru bilgiyi aktaran gazeteci dostlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için ve daha sağlıklı şartlarda çalışması için Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetli gazetecilerimize 30 Mart Pazartesi günü koruyucular dağıtacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Malatyalılar uyarılara uyuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 131’e yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi!
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Haberler
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Haberler
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul’un göbeğinde halay çektiler Haberler
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:16: Etiyopya'dan yola çıkan kara leylek "Mare" Çavuşcugöl'de fotoğraflandı -KONYA - Haber 19:14: Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı - Haber 19:14: Koronavirüs tedbirleri - Haber 19:14: Çanakkale'de Maltepe köyü karantinaya alındı - Haber 19:13: FLAŞ - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber