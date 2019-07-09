09.07.2019 20:57
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Malatyapsor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

Malatyapsor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

Süper Lig takımı Malatyaspor ilk hazırlık maçında NK Celik Zenika karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig takımı Malatyaspor ilk hazırlık maçında NK Celik Zenika karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımı Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Lig temsilcisi NK Celik Zenika ile hazırlık maçı yaptı.

Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Eren Tozlu'nun golüyle Malatyaspor 1-0 öne geçti.

Hazırlık maçı Malatyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. - BOLU
Kaynak: İHA
Bosna - Hersek, Malatyaspor, Bolu, Spor

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