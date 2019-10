"Malatyaspor'a geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadım"

Yeni Malatyaspor'un genç orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, futbol kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Malatyaspor'a geldiğim ilk sene çok güzel bir şampiyonluk elde ettik ve her futbolcunun hayal ettiği Süper Lig'e çıktık. İnanılmaz bir sezondu" dedi.

Yeni Malatyaspor'un genç orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Rahman Buğra, magazinsel ve özel hayata dair soruları da cevaplarken zaman zaman zor anlar yaşadı. Futbola Trabzonspor altyapısında başladığını belirten Buğra, "1995 yılında Gümüşhane'de doğdum. 5 yaşıma kadar Gümüşhane'de kaldım. Daha sonra babamın işleri nedeniyle Trabzon'a taşındık. 7-8 yaşlarında iken Trabzonspor altyapısında futbola başladım. Yaklaşık 13 sene burada futbolun temel eğitimini aldım. Daha sonra profesyonel kariyerime 3. Lig ekibi Arsinspor ile başladım. Orada 2 sene oynadıktan sonra Yeni Malatyaspor'a transfer oldum. Buraya geldiğimin ilk senesi çok güzel bir şampiyonluk elde ettik. İnanılmaz bir sezondu. Şampiyon olduk ve her futbolcunun hayal ettiği Süper Lig'de idik artık" şeklinde konuştu.

"İNŞAAT MÜHENDİSİ OLMAYI İSTERDİM"

Rahman, 'Futbolcu olmasaydın hangi mesleği seçerdin' yönündeki soruya ise, "Mühendislik okumayı isterdim. İnşaat mühendisi olmayı isterdim. Çünkü babama da mühendis ve bu nedenle ondan çok etkilendim" şeklinde cevap verdi.

"ÇOCUĞUMUN DA FUTBOLCU OLMASINI İSTERİM"

Genç futbolcu, ileride çocuğunun futbolcu olmasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise şu ifadelere yer verdi:

"İsterim tabi ki. Çok güzel bir meslek, sevdiğiniz işi yaparak ekmek kazanıyorsunuz. En önemlisi işiniz size getirisi çok. Sadece maddi olarak düşünmemek lazım elbette. Böyle bir meslek yok bana göre. O yüzden çocuğumun da futbolcu olmasını isterim."

"MESUT ÖZİL, TOP GELMEDEN NE YAPACAĞINA KARAR VEREN BİR FUTBOLCU"

Herhangi bir takım tutmadığını, hep iyi oynayan takımdan yana olduğunu da belirten Rahman, "Çocukluğumda sadece bir takıma karşı sempatim olmadı. Her zaman iyi olan takıma karşı bir farklı bakışım oldu. Yani sadece bir takıma karşı bir şeyler hissetmedim. Kendime örnek aldığım futbolcu ise, ben top ayağına daha gelmeden ne yapacağına karar verebilen futbolculara bayılıyorum. Benim hedefim de öyle olabilmek. Ne kadar yapabiliyoruz, orasını da izleyenler takdir eder. Bunu da en iyi yapan isim bana göre Mesut Özil diye düşünüyorum" diye konuştu.

