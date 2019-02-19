Malatyaspor'da Ömer ve İssam İdmanı Yarıda Bıraktı

Kaynak: DHA

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 34 puanla dördüncü sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürerken sakatlığı bulunan Bifouma, Kamara, Rahman, Pereira, Murat Akça ve Guilherme takımdan ayrı çalıştı. Ömer ile İssam ise antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar alanda yakın pas çalışması yaptı. Ardından basına kapalı taktik çalışması gerçekleştirildi.İdman öncesi önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçını değerlendirirken, "Erken gelen bir kırmızı kart, oynayacağımız planı değiştirmiş oldu. Çünkü sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz ve kalitesi ortada olan bir takım. Bireysel üst düzey futbolcularla ayağı iyi pas yapan ve hareketli olan bir takım. 10 kişi kaldığınızda bu işler zorlaşıyor ama ne olursa olsun 1-0 geriye düşmemize rağmen 1-1'i yakaladık 10 kişiyle. Ondan sonra yine basit bir gol yedikten sonra rakip 2-1 öne geçtiğinde zaten işler daha da zorlaşıyor, zamanınız daralıyor. Biraz da risk almak zorunda kalıyorsunuz. Risk aldığınızda kendi kalenizde pozisyon görme şansınız yüksek. Nitekim kalemizde de 2-3 pozisyon gördük. Maçı doğal olarak maalesef 2-1 kaybettik" dedi."LİGİN EN ÇOK GOL ATAN 5'İNCİ, EN AZ GOL YİYEN 4'ÜNCÜ TAKIMIYIZ"Rakibin pozisyonlar bulduğunu, kendilerinin de pozisyonlar yarattıklarını ifade eden Bulut, "Hücum anlamında etkili olmaya çalışıyorsunuz, açıkta yakalanıyorsunuz. Yakaladığınızda rakip de sizin yaptığınız basit hatalardan pozisyon bulmaya çalışıyor. Bir şeyleri görmemiz lazım. Burada şu an ligin en çok gol atan 5'inci, en az gol yiyen 4'üncü takımıyız. O yüzden bizim ufak tefek detaylar üzerinde çalışmamız gerektiğini hep söyledim. Hem hücum anlamında, hem defans anlamında. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Zaten böyle büyük maçlarda birkaç futbolcumuz normal performansının altında olduğu zaman zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. Zaten birkaç sakatımız var. Elimizdeki kadromuz belli. Onlarla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve en iyisini yapmaya da çalışmaya devam edeceğiz sezon sonuna kadar" şeklinde konuştu."BİRKAÇ FUTBOLCUMUZ BÜYÜK BİR İHTİMAL YER ALMAYACAK"Adem'in kırmızı kart görmesinden dolayı kendileriyle olamayacağını, Murat Akça'nın ve Guilherme'nin sakatlığının olduğunu kaydeden Bulut, "Önümüzde birkaç gün daha var. Ona göre yolumuzu çizeceğiz. Bir de performanstan dolayı birkaç futbolcumuz, büyük bir ihtimal hafta sonu maçta yer almayacak. Onlarla oturup düşünülmesi lazım" diye konuştu."ÖNÜMÜZDEKİ 4 MAÇ BİZİM ÜST TARAFTA VEYA ORTA SIRADA YER ALMAMIZI BELİRLEYECEK"Bulut, ligde önlerinde oynayacakları 4 maçın kendilerinin üst tarafta veya orta sıralarda yer alacaklarını belirleyeceğini dile getirerek, "Kupada da Göztepe'ye karşı 1-0 galip geldik. Orada da hedefimiz galip gelerek tur atlamak, finale kadar yürümek" dedi."RİZE'YE PUAN VEYA PUANLAR ALMAK İÇİN GİDİYORUZ"Rizespor'un iyi bir çıkış yaptığını, alt sıralardayken kendini kurtararak ortalarda yer aldığını dile getiren Bulut, zor maç olacağını, deplasmanların her zaman zor maç olduğunu ama ne olursa olsun Yeni Malatyaspor olarak puan veya puanlar için gideceklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİdmandan detay görüntülerErol Bulut'un açıklamasıSakatlanan İssam'dan görüntüGenel ve detay görüntüler- Malatya