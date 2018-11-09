Malatyaspor'dan 2 Gol Var

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında Trabzonspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı E.Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada E.Yeni Malatyaspor'da Ahmed Ildız'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Khalid'in vuruşunda top az farkla auta çıktı. 18. dakikada Trabzonspor'da sağ kanattan ceza alanına giren Olcay Şahan
topu yerden Hugo
Rodallega'ye verdi. Rodallega'nin attığı şutu, Yeni Malatyaspor savunması son anda engelledi ve topu ceza sahasından uzaklaştırdı. 36. dakikada sol kanattan Khalid içeri doğru hareketlendi, boşa çıkan Guilherme'yi gördü. Kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 1-0 38. dakikada Trabzonspor'da savunmanın hatasıyla topla buluşan Guilherme, ceza sahasında Alaksic'i gördü. Akeksic tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Yeni Malatya Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Hakan Yemişken
xx E. Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Issam Chebake xx, Ahmed xx, Sadık xx, Erkan xx, Mina xx, Guilherme Marques xx, Aleksic xx, Murat xx, Khalid xx, Adem xx Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Rahman Buğra Çağıran, Mustafa Eskihellaç, Eren Tozlu
, Issiar Dia
, Michael Pereira
, Sulley Muniru Teknik Direktör: Erol Bulut Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Toure
xx, Hosseini xx, Novak xx, Onazi xx, Sosa xx, Olcay xx, Abdulkadir xx, Rodallega xx, Nwakaeme xx Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Vahid Amiri
, Murat Cem Akpınar
, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki Yavru
, Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Guilherme (dk. 36), Danijel Aleksic (dk. 38) (E.Y.Malatyaspor) Sarı kart: Khalid (E.Y.Malatyaspor)
(Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa/İHA)
Yeni Malatyaspor,Trabzonspor,Malatyaspor