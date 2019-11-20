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Malatyaspor'dan Ali Ravcı ve Eren Tozlu, öğrencilerle buluştu

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı ve futbolcu Eren Tozlu, öğrencilerle bir araya geldi.

20.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:50Malatyaspor'dan Ali Ravcı ve Eren Tozlu, öğrencilerle buluştu
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı ve futbolcu Eren Tozlu, öğrencilerle bir araya geldi.
Ali Ravcı ve Eren Tozlu, Battalgazi ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulunu ziyaret etti.
Ravcı ve Tozlu, programda öğrencilerin sorularını cevapladı.
Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini anlatan Ravcı, "Sevdiğin işi yapmak önemlidir. İşini iyi yapmak için mesleğini sevmen lazım.Büyüklerinin sözünü dinlemeyen çocuklar ve gençler bunun bedelini hayatını sıkıntılı yaşayarak öderler." diye konuştu.
Eren Tozlu ise Fenerbahçe maçında tribünlerin dolu olmasını istediklerini, taraftarın aralıksız takıma destek vermesini beklediklerini kaydetti.
Program, okul yöneticilerinin teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. Ali Ravcı ve Eren Tozlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: AA

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