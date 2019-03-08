Malatyaspor Deplasmandan Eli Boş Döndü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor
sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Emre'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ziya'nın şutunda top direğin üstünden auta çıktı. 6. dakikada defanstan seken topla buluşan N'Dinga'nın ceza sahası dışında şutunda top direğin yanından dışarı çıktı. 24. dakikada Barış'ın pasında topla buluşan Eren'in ceza sahası dışından şutundan top direğin yanında auta çıktı. 25. dakikada Özer'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Fatih
'in şutunu kaleci Farnolle direğin dibinden kornere gönderdi. 28. dakikada sol kanattan Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topa iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu yerden sekerek direğin üstünden auta çıktı. 35. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunda top uzaktan direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0 37. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Özer yaptığı voleyle topu direğin yanından auta gönderdi. 45. dakikada sağ kanattan Özer'in ortasında ön direkte topu kontrol eden Douglas dönerek yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
61. dakikada sağ kanattan Seth'in ortasında arka direkte Aleksic'in gelişine sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Emre'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Farnolle'de kaldı. 75. dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topta arka direkte Pereira'nın kafa vuruşunu kaleci Tolgahan direğin üstünden kornere gönderdi. 79. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Douglas'ın ceza sahasına ortasında Bjarsmyr'in kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Erdinç Sezertam
xx, Mustafa Savranlar xxx Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xxx (Papp dk. 84 ?), Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya xx, N'Dinga xx Hakan Arslan
xx, Özer xxx (Mert Hakan dk. 70 x), Douglas xxx, Emre xx (Erdoğan dk. 90?), Diabate xx Yedekler: Ali Şaşal
, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Rochet Teknik Direktör: Hakan Keleş
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Seth x, Mustafa x, Murat Akça
x, Erkan x, Donald x, Murat Yıldırım
x (Guilherme dk. 46 x) Ahmed İldiz x (Kamara dk. 62 x) Barış x (Pereira dk. 46 x), Aleksic xx, Eren x, Yedekler: Ertaç, Kamara, Robin Yalçın, Dia, Bülent Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Fatih (dk. 35), Douglas (dk. 45) (DG Sivasspor) Sarı kartlar: David Braz (Demir Grup Sivasspor), Eren, Murat Akça, Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)
(Uğur Yiğit
- Onur Erden/İHA)
Yeni Malatyaspor, Evkur, Sivasspor, Güncel
Kaynak: İHA