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Malatyaspor-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek

BTC Türk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı Adana Bölgesi Süper Lig Hakemi Zorbay Küçük yönetecek.

24.10.2019 10:20Malatyaspor-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek
BTC Türk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı Adana Bölgesi Süper Lig Hakemi Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında 27 Ekim 2019 Pazar günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 14.00'da oynanacak olan BTC Türk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada BTC Türk Yeni Malatyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4.Hakemi Akup Özhan. Malatyaspor-Kayserispor maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olurken AVAR Hakemi ise Kerem Ersoy.
Zorbay Küçük, bu sezon iki takım ilk maçını yönetecek. 8.hafta sonunda 3 kez orta hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük, 3 kez VAR Hakemi olarak 1 kez de 4. Hakem olarak görev yaptı.
(İHA)

Batı Çalışma Grubu, Malatyaspor, Kayserispor, Güncel

Kaynak: İHA

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